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В Одессу зашли корабли НАТО

В Одессу с визитом прибыли новые корабли НАТО.

Корабель НАТО

В порт Одессы на учения прибыли новые корабли НАТО, сообщают ВМС Украины в Facebook.

В порт Одесса сегодня, 23 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – фрегат Королевских ВМС Нидерландов DE RUYTER, фрегат Турецкой Республики FATIH, фрегат МС Румынии REGELE FERDINAND, и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) – вспомогательное судно ВМС ФРГ RHEIN, минный тральщик ВМС Турции ANAMUR и минный тральщик МС Румынии LUPU DINESCU, – говорится в сообщении.

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В Одессу зашли корабли НАТО / 5 фотографий

Читайте: Перспектива членства Украины: 6 важных пунктов из декларации НАТО

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что ни одна страна не имеет права запретить Украине стать членом НАТО.

Фото: ВМС Украины

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