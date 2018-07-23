В Одессу с визитом прибыли новые корабли НАТО.
В порт Одессы на учения прибыли новые корабли НАТО, сообщают ВМС Украины в Facebook.
– В порт Одесса сегодня, 23 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – фрегат Королевских ВМС Нидерландов DE RUYTER, фрегат Турецкой Республики FATIH, фрегат МС Румынии REGELE FERDINAND, и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) – вспомогательное судно ВМС ФРГ RHEIN, минный тральщик ВМС Турции ANAMUR и минный тральщик МС Румынии LUPU DINESCU, – говорится в сообщении.
В Одессу зашли корабли НАТО / 5 фотографий
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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что ни одна страна не имеет права запретить Украине стать членом НАТО.
Фото: ВМС Украины
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