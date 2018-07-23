Убийство адвоката Ноздровской: подозреваемый может сесть пожизненно

Юрию Россошанскому, подозреваемому в убийстве адвоката Ирины Ноздровской, изменено подозрение. Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Прокуратурой Киевской области изменено ранее сообщенное подозрение Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью Ирины Ноздровской.

– Во время досудебного расследования получены выводы судебно-медицинской экспертизы, которые указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного подозрения, – говорится в сообщении.

Сторонам открытые материалы для ознакомления, после чего обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Напомним, тело Ирины Ноздровской обнаружили 1 января 2018 года в Вышгородском районе.

Спустя неделю правоохранители задержали Юрия Россошанского и объявили ему подозрение в убийстве Ноздровской.

Подозреваемый является отцом Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил сестру правозащитницы Светлану.

Фото: Александр Синица/УНИАН