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Она не в СИЗО? Зайцева прокололась в суде

Подозреваемая в ДТП в Харькове Елена Зайцева на новом судебном заседании удивила присутствующих свежим и ухоженным видом.

На изменения во внешности внимание обратила журналистка ICTV Татьяна Доцяк.

– Тот случай, когда твой адвокат топит, что у тебя страшные головные боли, а ты не удержалась и пришла на заседание со свежими бровями, – написала Татьяна.

На снимках видно, что у Зайцевой недавно сделанные брови.

Читайте: ДТП в Харькове: пропал ключевой свидетель по делу Зайцевой – СМИ

В комментариях пользователи начали возмущаться и даже подшучивать.

– О ее бровях давно хотела спросить. Она всегда такая свеженькая и ухоженная в зале суда. Она не в СИЗО?, – спрашивает Катерина Курбанова.

– В СИЗО хороший кольщик, ровные брови сделал, – с иронией подчеркнул Юрий Ларин.

Однако некоторые пользователи заступились за девушку, например адвокат Александр Шадрин.

– Стремление выглядеть красиво – нормально для любой девушки/женщины. Все мои подзащитные женщины всегда перед выездом на суд старались наводить марафет, независимо от социального статуса. Благо, времени для этого хватает с головой, – прокомментировал адвокат.

Ранее Факты ICTV писали, что подозреваемую в масштабном ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву, которая находится под арестом в СИЗО, заметили на улицах Харькова.

Фото: Татьяна Доцяк.

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