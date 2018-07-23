С судом, однако без ЦИКа: Верховная Рада ушла на каникулы

Верховная Рада во время восьмой сессии успела отметиться несколькими важными законопроектами. Не все из них приняли, но сказать, что это плохо, однозначно нельзя. Далее Факты ICTV расскажут, чем отличился парламент за последние полгода и какие планы имеет будущее.

Верховная Рада формально завершила свою работу на летний период в пятницу 20 июля заседаниями в комитетах. Сессионную же деятельность поставили на паузу еще раньше – в пятницу тринадцатого. Оказался ли финальный день для политиков зловещим или, наоборот, разрушил предрассудки, попробуем выяснить.

Принятые законы

Всего в течение сессии было принято 88 законов в целом. В первом чтении нардепы поддержали 49 законов и 37 постановлений. В целом же принято более 157 коллективных решений украинского парламента.

Среди наиболее значимых можно выделить принятие закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Несколько месяцев дискуссий, переговоров и поисков консенсуса по определяющему праву на кадровые решения международного сообщества – и закон наконец-то принят.

Не совершенный по мнению политологов документ, тем не менее, дал старт созданию специализированных судов, которые наконец обеспечат общество конкретными решениями по делам топ-взяточников.

Еще один важный момент – закон о нацбезопасности. Документ начинает реформу оборонной сферы, обязывает принимать на должность министра обороны гражданское лицо, и таким образом обеспечивать общественный контроль работы важнейшего ведомства.

Кроме того, закон разграничивает полномочия оборонных органов и официально закрепляет желание Украины интегрироваться в ЕС и НАТО.

Европейские направления парламент подтвердил и принятием двух десятков законов, необходимых для выполнения соглашения об ассоциации с ЕС.

Проваленные вопросы

Наверное, самый важный из проектов, который не нашел поддержки в ВР – согласование следующего состава ЦИК. Нынешние члены комиссии уже четвертый год, как должны освободить должности. Вопрос имеет стратегическую важность и из-за приближающихся выборов.

Однако все эти аргументы не убедили парламент. Сначала Рада не голосовала за кандидатов, ведь президент не предоставил места в ЦИК всем действующим политсилам. После того, как список изменился и пополнился всеми партиями, голосование сорвалось из-за разного видения состава двумя крупнейшими фракциями – БПП и Народным Фронтом.

Первые готовы были отказаться от одного своего представителя в комиссии и призвали сделать то же самое НФ. В ответ, не желая уступать одним из трех предусмотренных кресел, фронтовики на предложение не согласились, мол – назначать кандидатуры должен исключительно президент.

Разногласия привели к срыву голосования. Так же без голосов остался еще один смежный проект – обновление избирательного законодательства. Перейти на отбор партий в парламент по открытым спискам восьмой сессии так и не удалось.

Прогульщики

В Комитете избирателей Украины подсчитали, что 14 народных депутатов не приняли участия ни в одном голосовании восьмой сессии. Среди них представители большинства политических сил парламента.

Абсолютными прогульщиками стали внефракционных Евгений Мураев, Борислав Береза, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго. Два представителя Самопомочи не принимали участия в голосованиях. Это Андрей Журжий и Лев Пидлисецкий.

В список неголосующих входят также представитель Оппозиционного блока Ефим Звягильский, депутат от группы Воля народа Александр Пономарев и от фракции Блок Петра Порошенко Виталий Чепинога.

Все они пропустили сессионную деятельность по неизвестным причинам. Еще 2 народных избранника не участвовали в большинстве голосований по объективным причинам. Вячеслав Константиновский заявил о сложении своих полномочий. А Надежда Савченко содержится под стражей.

Задачи следующей сессии

В сентябре перед депутатами стоит задача – завершить начатое. Необходимо закрыть вопрос избирательного законодательства, а самое главное – состав ЦИК. Это признает и глава Верховной Рады:

– Да, у нас остается вопрос Центральной избирательной комиссии. Я убежден, что это должно быть первым вопросом следующего заседания Верховной Рады – сказал председатель ВР Андрей Парубий.

Осенью начнется горячий политический сезон. Главной его темой станут предстоящие президентские и парламентские выборы. Поэтому стоит ожидать громких заявлений, сенсационных открытий и неожиданных обвинений.

А главное – желание склонить на свою сторону электорат вполне может побудить Раду проголосовать за важные решения, например, снижение ставок на авто с иностранной регистрацией и отменить депутатскую неприкосновенность.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк