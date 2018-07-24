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Более 2 тыс. ДТП: в полиции рассказали, кто чаще всего нарушает на дорогах

В Украине за полгода по вине пьяных водителей произошло более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них более 340 – с пострадавшими.

Об этом шла речь сегодня, 24 июля, во время рабочего межведомственного совещания Министерства внутренних дел под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как отметил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования (ДОАООР) Алексей Сергеев, с начала года произошло 97 резонансных ДТП, в которых погибли или травмировано много людей. Причем половина из этих событий произошла с участием автобусов и маршрутных транспортных средств. Сергеев добавил, что основными причинами аварий с участием перевозчиков – это ненадлежащее техническое состояние транспортных средств и сознательное игнорирование водителями требований правил дорожного движения.

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– Вместе с тем, едва ли не самые масштабные и кровавые ДТП совершаются водителями, которые находились в состоянии опьянения. За первые шесть месяцев этого года по вине нетрезвых водителей произошло более 2 тысяч аварий, 349 из которых – с пострадавшими. Беспечность таких лиц привела к гибели 42 граждан и травмированию 446 человек, – отметил начальник ДОАООР и добавил, что составлено более 61 тысчи административных протоколов по фактам совершения соответствующих правонарушений.

Напомним, в Житомирской области маршрутка протаранила грузовик. В результате ДТП 10 человек погибли, 10 получили травмы.

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