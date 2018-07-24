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Депутаты на каникулах: что делают политики и почему не едут на Мальдивы

Работа работой, а отпуск у народных избранников четко по расписанию.

Многие нардепы заранее купили путевки на моря и острова, горные курорты и даже экскурсионные туры по Европе.

Депутат Александр Третьяков перечисляет список стран, куда непременно планирует свозить свою многодетную семью.

– У меня маленькие дети, я буду их возить, показывать мир, рассказывать: почему Рим, почему Париж. – А как же Мальдивы ?, – Мальдивы нет, там скучно, там нечего посмотреть !, – говорит депутат.

Здесь хотя бы на турецком или египетском курорте позагорать, – жалуется Леонид Козаченко.

Исключительно на жену возлагается в выборе отдыха лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак. Ему, говорит, и Карпат хватает, но последнее слово за слабым полом.

А вот парламентскому поэту Евгению Рыбчинскому так понравилась на футбольном Мундиале игра сборной Хорватии, что захотел поехать на Адриатическое побережье их страны.

Дмитрию Добродомову этим летом захотелось экзотики. Он летит в Тунис.

Мустафа Найем максимум, рассчитывает, проведать друзей в Ужгороде, с которыми создавал патрульную полицию.

Какая там заграница, говорит Игорь Гринев. Он привык отдыхать дикарем в Карпатах. Но на этот раз, говорит, отпуск вообще не светит – через подготовку к выборам.

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Покорить горы собирается во время отпуска и парламентский чемпион по каратэ Владимир Парасюк.

В Карпаты или куда-нибудь подальше от Киева мечтает поехать и Ольга Червакова. Но отечественные гостиницы, пожаловалась нам, не принимают ее четвероногого друга.

Сергей Власенко мечтает, прежде всего, отоспаться в отпуске. И желательно где-то на побережье морском.

К слову, в Брюсселе обустроили необычный искусственный пляж. Этот песок – на вес золота. 1200 тонн завезли сюда из Северного моря – чтобы с начала июля и до середины августа именно сюда приходили отдыхать туристы.

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