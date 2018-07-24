Сутки на Донбассе: боевики использовали запрещенное вооружение

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз обстреливали позиции украинских войск на Донбассе. В том числе из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

– Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а возле Талаковки – из 120-мм миномета, – говорится в сообщении.

По информации разведки, четверо оккупантов получили ранения.

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К слову, на Донбассе боевик хотел сдаться украинским военным, но его убили бывшие “сослуживцы”.