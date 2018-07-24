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Когда выходные в августе ко Дню независимости – даты

Выходные в августе ко Дню независимости Украины 2018 будут длиться три дня подряд.

День Независимости 2018 приходится на пятницу, что означает что выходные в августе для украинцев растянутся на три дня подряд.

Выходные ко Дню независимости 2018 – с 24 по 26 августа.

День Независимости Украины – официальный государственный праздник, который ежегодно отмечают 24 августа. В этот день украинцы имеют официальный выходной, который, в случае попадания праздника на субботу или воскресенье, переносят на понедельник.

Читайте: День Крещения Руси: знаешь ли ты историю – ТЕСТ

К слову, Факты ICTV советуют, куда можно поехать на выходные ко Дню независимости 2018.

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