Когда выходные в августе ко Дню независимости – даты

Выходные в августе ко Дню независимости Украины 2018 будут длиться три дня подряд.
День Независимости 2018 приходится на пятницу, что означает что выходные в августе для украинцев растянутся на три дня подряд.
Выходные ко Дню независимости 2018 – с 24 по 26 августа.
День Независимости Украины – официальный государственный праздник, который ежегодно отмечают 24 августа. В этот день украинцы имеют официальный выходной, который, в случае попадания праздника на субботу или воскресенье, переносят на понедельник.
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К слову, Факты ICTV советуют, куда можно поехать на выходные ко Дню независимости 2018.
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