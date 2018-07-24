“Казаки” против Захарченко: боевики признались в обстреле автобуса в Донецке

Обстрел в 2015 году автобуса в Донецке и 8 жертв боевики тогда списали на “украинскую ДРГ”, но сейчас назвали настоящих убийц.

Бывший боевик “ДНР” Денис Лотов публично подтвердил, что 22 января 2015 года незаконные вооруженные формирования обстреляли автобус на улице Куприна (Боссе) в Донецке, в результате чего погибли 8 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Денис Казанский. Журналист напоминает, что тогда преступление тут же списали на “украинскую ДРГ”.

– Это были казаки из группировки атамана Сафоненко, которые враждовали с “Оплотом” Захарченко, – пишет Казанский со ссылкой на экс-боевика.

Сообщается, что “сафоновские” целились в базу “оплотовцев”, но промахнулись. Результат – восемь трупов мирных дончан.

– Тогда, вскоре после обстрела ДНРовцы объявили, что задержали диверсантов. Но в итоге их так и не показали. И не удивительно. Ведь это были свои, – отметил журналист.

По его информации, группировку Сафоненко люди Захарченко вытеснили из “ДНР” весной 2015 года. С тех пор Сафоненко находится в России, “ходит на встречи с российскими писателями и политиками, выступает на ТВ”.

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– Хотя и Сафоненко, и Лотов, который заявляет о его причастности к обстрелу, постоянно живут в России, российские правоохранители не имеют к ним вопросов. Ничто не мешает вызвать их на допрос, расследовать гибель восьмерых дончан, но россиянам это не нужно. Ведь они жалеют жителей Донбасса только на словах. На самом деле Кремлю плевать на трупы и гибель людей с украинскими паспортами. И наказывать своих боевиков за массовые убийства мирных жителей россияне не собираются. Ведь тогда придется признать, что людей убивали “свои”, “защитники Донбасса”, “антифашисты”, а вовсе не “каратели” из Львова, – рассуждает Казанский.

Напомним, 1 июля на блокпосту возле Торецка задержали 37-летнего мужчину, причастного к деятельности “ДНР/ЛНР”.