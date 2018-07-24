PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Минобороны сокращает часть воинских должностей/

Минобороны сокращает часть воинских должностей

Часть воинских должностей в Министерстве обороны Украины будут сокращены, сотрудники смогут остаться работать в качестве гражданских лиц либо перевестись в другие органы управления.

Как сообщается во вторник на сайте оборонного ведомства, такое решение принял министр Степан Полторак, озвучил его первый заместитель Иван Руснак на соответствующем совещании.

– В Министерстве останется определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений. Остальные станут гражданскими. Для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, – это вопрос выбора. Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генштабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях, – отметил он.

В то же время, должности, которые трансформируют в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы.

При этом Руснак не озвучил ни сроки реализации решения министра, ни количество воинских должностей, которые будут сокращены.

Читайте: США выделили $200 млн на украинскую армию

Напомним, что Полторак уволил с военной службы, а также понизил в должности ряд чиновников из-за выявленных злоупотреблений.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Степан Полторак
США поставят Украине вооружение и технику на $100 млн – Полторак
зброя України
Оружие Украины. Возможна ли легализация
Северная крепость-2018: Украина создает “пояс безопасности”
Військовий автомобіль
Новатор – ВСУ могут получить новый бронеавтомобиль
Полторак встретился со Столтенбергом – итоги
Україна-НАТО
Принцип открытых дверей актуален для Украины — НАТО
Степан Полторак
Полторак подаст в отставку, если докажут коррупцию в действиях заместителя
Полторак сделал заявление о новой волне мобилизации
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка