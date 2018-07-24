Минобороны сокращает часть воинских должностей

Часть воинских должностей в Министерстве обороны Украины будут сокращены, сотрудники смогут остаться работать в качестве гражданских лиц либо перевестись в другие органы управления.

Как сообщается во вторник на сайте оборонного ведомства, такое решение принял министр Степан Полторак, озвучил его первый заместитель Иван Руснак на соответствующем совещании.

– В Министерстве останется определенное количество воинских должностей, которые согласованы с руководителями департаментов и управлений. Остальные станут гражданскими. Для каждого военнослужащего, чья должность становится гражданской, – это вопрос выбора. Те, кто принял решение остаться на военной службе, смогут продолжить военную карьеру в Генштабе, других органах управления, высших военных учебных заведениях, – отметил он.

В то же время, должности, которые трансформируют в гражданские, будут приоритетными для тех, кто принял решение уволиться с военной службы.

При этом Руснак не озвучил ни сроки реализации решения министра, ни количество воинских должностей, которые будут сокращены.

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Напомним, что Полторак уволил с военной службы, а также понизил в должности ряд чиновников из-за выявленных злоупотреблений.