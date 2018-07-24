На своих же минах. На Донбассе подорвались боевики

На Донбассе при попытке выхода за линию столкновения на собственных минах подорвались диверсионно-разведывательная группа и саперы оккупационных войск.

Хаотичное минирование местности и отсутствие взаимодействия между подразделениями оккупантов приводят к потерям их личного состава, сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

– 23 июля во время попытки выхода за линию столкновения на собственном минном поле подорвались диверсионно-разведывательная группа противника и так называемые “военнослужащие” инженерно-саперного подразделения, которые должны были обеспечить ее проход, – сказал он.

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Гуцуляк также добавил, что боевики продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

К слову, за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

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