PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / На Тернопольщине водитель выгнал из автобуса онкобольного АТОшника/

На Тернопольщине водитель выгнал из автобуса онкобольного АТОшника

Водитель автобуса в Тернопольской области отказался бесплатно везти онкобольного участника АТО.

тернопольская область

Об этом сообщила Оля Подгорная-Коцюра в Facebook.

– Сегодня (22.07.2018.), рейс Тернополь-Лановцы… это быдло отбросило удостоверение участника АТО со словами: “Почему я тебя должен везти бесплатно?”, не взял пассажира, который 9 месяцев пробыл на передовой… Кроме того, на автобус он пошел сразу из больницы, где проходил курс химиотерапии, лечится уже больше года, – написала она.

Также об инциденте рассказал председатель областного союза Объединения участников АТО Тернопольщины Роман Нагорный.

Читайте: Я бы вас всех зарезал! В Запорожье мужчина набросился на ветерана АТО с оскорблениями

– Этот случай произошел 22 июля на автостанции города Лановцы. 51-летний ветеран АТО Виктор Слободюк ехал из больницы домой. Зашел в автобус, показал свое удостоверение и уже собрался занять место в салоне, как услышал от водителя: “Эй, а чего я должен везти тебя бесплатно? Плати или выходи”, – заявил он.

АТОшник вынужден был выйти из автобуса. У него рак горла. Лечение очень дорогое, и каждая копейка в семье на счету.

Свидетелями этого инцидента стали другие пассажиры, но ни один из них не заступился за бойца.

Ветерану АТО пришлось ждать следующего рейса несколько часов.

Ранее в Винницкой области двое строителей жестоко избили ветерана АТО. Его душили, а также заставляли копать себе могилу.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Побили дитину
На Тернопольщине мать избила 2-летнего сына за плач – он в реанимации
Ливень в Тернополе: водопады на улицах, под асфальт ушла пожарная машина
Крупный пожар на спиртбазе в Тернопольской области
Копи знущалися над підлітком
Надорванное ухо и ушиб ребра: на Тернопольщине копы “наказали” подростка
Годовалый мальчик выпал с 4-го этажа и выжил
Самогубство
На Тернопольщине супруги после ссоры совершили самоубийство
Лев
На Тернопольщине лев травмировал подростка в зоопарке
Била трубой, лопатой и вилами. 19-летняя девушка жестоко убила ровесницу (18+)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка