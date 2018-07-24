На Тернопольщине водитель выгнал из автобуса онкобольного АТОшника

Водитель автобуса в Тернопольской области отказался бесплатно везти онкобольного участника АТО.

Об этом сообщила Оля Подгорная-Коцюра в Facebook.

– Сегодня (22.07.2018.), рейс Тернополь-Лановцы… это быдло отбросило удостоверение участника АТО со словами: “Почему я тебя должен везти бесплатно?”, не взял пассажира, который 9 месяцев пробыл на передовой… Кроме того, на автобус он пошел сразу из больницы, где проходил курс химиотерапии, лечится уже больше года, – написала она.

Также об инциденте рассказал председатель областного союза Объединения участников АТО Тернопольщины Роман Нагорный.

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– Этот случай произошел 22 июля на автостанции города Лановцы. 51-летний ветеран АТО Виктор Слободюк ехал из больницы домой. Зашел в автобус, показал свое удостоверение и уже собрался занять место в салоне, как услышал от водителя: “Эй, а чего я должен везти тебя бесплатно? Плати или выходи”, – заявил он.

АТОшник вынужден был выйти из автобуса. У него рак горла. Лечение очень дорогое, и каждая копейка в семье на счету.

Свидетелями этого инцидента стали другие пассажиры, но ни один из них не заступился за бойца.

Ветерану АТО пришлось ждать следующего рейса несколько часов.

Ранее в Винницкой области двое строителей жестоко избили ветерана АТО. Его душили, а также заставляли копать себе могилу.