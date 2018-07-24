Наев предложил добровольцам Яроша перейти на контракт

Сергей Наев на встрече с Дмитрием Ярошем предложил участие бойцов Украинской добровольческой армии в рядах ВСУ на основании контракта.

Командующий объединенных сил Сергей Наев и командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош на встрече в Краматорске обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины при условии заключения контракта, а также рассмотрели возможность участия этих бойцов в подготовке сил для охраны госграницы.

– В ходе беседы обсуждались вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины (в том числе в составе полноценного подразделения) на условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны, – говорится в сообщении на странице операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Читайте: Минобороны сокращает часть воинских должностей

Наев заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава объединенных сил.

Стороны также обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив Яроша.

Напомним, Наев пообещал “жесткий и неотвратимый ответ” на провокации боевиков.