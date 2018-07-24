Никакого референдума! Финальная позиция США по Донбассу

Никакого референдума на Донбассе не может быть в условиях, когда правительство Украины не контролирует территорию, заявил спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что никого референдума на оккупированной части Донбасса не может быть в условиях, когда правительство Украины не контролирует эту территорию.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, пишет УНИАН.

– Вы, возможно, видели, что Белый дом уже сделал заявление и отклонил это предложение. В условиях, когда нет контроля украинского правительства над этими территориями, люди живут в ситуации опасности, нет свободы передвижения, и есть люди, которые оттуда уехали, – никакого референдума не может там произойти. Он не будет иметь легитимности, – подчеркнул Волкер.

– Именно поэтому США и все другие отвергают предложение каких-либо референдумов, – добавил спецпредставитель США.

Также Волкер сообщил, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс невозможно без согласия России.

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– Нет. Мы можем прислать миссию, когда Россия согласится с этим, именно поэтому мы ведем с ними переговоры, чтобы достичь договоренностей. Без согласия России это невозможно, – заявил Волкер.

К слову, Волкер рассказал о последствиях встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.