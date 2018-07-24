Пентагону рекомендовали продолжить помощь Украине

Конгресс США рекомендовал Пентагону продолжить помощь Украине в 2019 финансовом году.

Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года.

Проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса.

– Профинансировать президентский запрос, включая выделение $250 млн на летальные оборонительные вооружения, – говорится в документе.

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Конгресс также продлил запрет на сотрудничество Пентагона с Минобороны РФ.

Документ, в частности, рекомендует запретить финансирование военного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Исключение составят определенные распоряжения министра обороны США.

Ранее США решили выделить Украине $200 млн на усиление безопасности и обороны в 2018 году.

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