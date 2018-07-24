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Пожары в Греции: 8 украинцев в зоне риска и просят помощи

К украинскому консулу обратились 8 украинцев, которые попросили помочь им переехать из греческого города Кинета в Афины из-за лесных пожаров.

– Консул установил контакт с восьми гражданами Украины (4 взрослых, 4 детей), которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля, – рассказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

По его словам, им помогают подыскать другое место жительства в Афинах.

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Кирилич добавил, что по состоянию на 15.40 среди погибших или пострадавших в результате пожаров не было граждан Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате пожаров в Греции погибли 50 человек и более 200 пострадали. Украинцев среди них нет.

Фотоdreamstime

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