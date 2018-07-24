PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / Проекты группы ICU признаны лучшей практикой КСО бизнеса в Украине - Фокус/

Проекты группы ICU признаны лучшей практикой КСО бизнеса в Украине – Фокус

Согласно журналу Фокус два социальных проекта финансовой группы ICU отмечены в категории “Лучшие практики социально-ответственного бизнеса” в Украине.

Высокую оценку получили проекты – Центр усовершенствования экономической журналистики, основанный ICU совместно с Киевской школой экономики, и издательский проект ICU Business Books.

Центр усовершенствования экономической журналистики основан в прошлом году, и за это время в нем прошли обучение 70 журналистов топовых украинских СМИ:  ICTV, Интерфакс-Украина, РБК-Украина, ЛИГАБизнесИнформ, Экономическая Правда, Радио Свобода,  5-го канала и многих других.

– Мой личный интерес в работе Центра — помочь журналистам видеть реальную картину мира, а не ту, которую им пытаются навязать, — говорит управляющий партнёр ICU Макар Пасенюк. По его словам, работа Центра также способствует борьбе с заказной журналистикой.

– Чем острее политическая обстановка в стране, тем больше новостей, в том числе фейковых, появляется в информационном пространстве. Я уверен, что экономически грамотные журналисты не станут тиражировать ложную информацию, если она экономически абсурдна, — подчеркнул Макар Пасенюк.

Вторая социальная инициатива, которую отметил журнал Фокус — издательский проект ICU Business Books. Благодаря ему, начиная с 2015 года в Украине появляются международные экономические бестселлеры, давно известные за пределами страны, но не попадающие на полки наших книжных магазинов.

– Это так называемые must read книги, оказавшие большое влияние на думающую публику в Европе и США, но не дошедшие до нашей страны, — рассказывает управляющий партнёр ICU Константин Стеценко. — Издавая эти книги на украинском языке, мы хотим, чтобы качественная специализированная литература была доступна каждому. Чем больше людей будут читать современные экономические книги, а не отталкиваться от советской научной базы или учебников, тем более финансово грамотным станет наше общество.

Проект не ограничивается сотрудничеством с одним издательством, взаимодействуя с Нашим Форматом, Издательством Старого Льва и другими, ICU постепенно заполняет нишу экономического нон-фикшена на украинском языке.

За 2,5 года библиотека ICU Business Books насчитывает шесть бестселлеров:

  • Андерс Аслунд, Сімеон Дянков “Велике переродження”;
  • Пітер Тіль “Від нуля до одиниці”;
  • Тома Пікетті “Капітал у XXI столітті”;
  • Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон “Чому нації занепадають”;
  • Христина Фріланд “Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи”;
  • Рендал Рей “Сучасна теорія грошей”.

Читайте: ICU четвертый раз подряд признана лучшим инвестбанком Украины

Группа ICU  — независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. На данный момент под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн. Мажоритарные владельцы группы — её управляющие партнёры — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ICU и Bloomberg провели конференцию по долговому рынку Украины
ICU четвертый раз подряд признана лучшим инвестбанком Украины
Макар Пасенюк: Перспектива для внешних долговых операций украинских эмитентов немного отдалилась
Группа ICU признана лучшим инвестиционным партнером страховых компаний
ICU выступила главным спонсором конкурса CFA Institute Research Challenge 2017-2018 в Украине
ICU ожидает возобновления финансирования МВФ и укрепления гривны в 2018 году
Активы фондов под управлением группы ICU увеличились более чем вдвое в 2017 году
ICU и Правэкс-Банк представили новые инструменты для украинских инвесторов
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка