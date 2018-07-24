Проекты группы ICU признаны лучшей практикой КСО бизнеса в Украине – Фокус

Согласно журналу Фокус два социальных проекта финансовой группы ICU отмечены в категории “Лучшие практики социально-ответственного бизнеса” в Украине.

Высокую оценку получили проекты – Центр усовершенствования экономической журналистики, основанный ICU совместно с Киевской школой экономики, и издательский проект ICU Business Books.

Центр усовершенствования экономической журналистики основан в прошлом году, и за это время в нем прошли обучение 70 журналистов топовых украинских СМИ: ICTV, Интерфакс-Украина, РБК-Украина, ЛИГАБизнесИнформ, Экономическая Правда, Радио Свобода, 5-го канала и многих других.

– Мой личный интерес в работе Центра — помочь журналистам видеть реальную картину мира, а не ту, которую им пытаются навязать, — говорит управляющий партнёр ICU Макар Пасенюк. По его словам, работа Центра также способствует борьбе с заказной журналистикой.

– Чем острее политическая обстановка в стране, тем больше новостей, в том числе фейковых, появляется в информационном пространстве. Я уверен, что экономически грамотные журналисты не станут тиражировать ложную информацию, если она экономически абсурдна, — подчеркнул Макар Пасенюк.

Вторая социальная инициатива, которую отметил журнал Фокус — издательский проект ICU Business Books. Благодаря ему, начиная с 2015 года в Украине появляются международные экономические бестселлеры, давно известные за пределами страны, но не попадающие на полки наших книжных магазинов.

– Это так называемые must read книги, оказавшие большое влияние на думающую публику в Европе и США, но не дошедшие до нашей страны, — рассказывает управляющий партнёр ICU Константин Стеценко. — Издавая эти книги на украинском языке, мы хотим, чтобы качественная специализированная литература была доступна каждому. Чем больше людей будут читать современные экономические книги, а не отталкиваться от советской научной базы или учебников, тем более финансово грамотным станет наше общество.

Проект не ограничивается сотрудничеством с одним издательством, взаимодействуя с Нашим Форматом, Издательством Старого Льва и другими, ICU постепенно заполняет нишу экономического нон-фикшена на украинском языке.

За 2,5 года библиотека ICU Business Books насчитывает шесть бестселлеров:

Андерс Аслунд, Сімеон Дянков “Велике переродження”;

Пітер Тіль “Від нуля до одиниці”;

Тома Пікетті “Капітал у XXI столітті”;

Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон “Чому нації занепадають”;

Христина Фріланд “Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи”;

Рендал Рей “Сучасна теорія грошей”.

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Группа ICU — независимая финансовая группа, предоставляющая услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. На данный момент под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн. Мажоритарные владельцы группы — её управляющие партнёры — Макар Пасенюк и Константин Стеценко.