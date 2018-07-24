Работа в другом городе: как работать за десятки километров от дома

Работать в мегаполисе и при этом избегать суеты – мечта большинства работников крупных городов. В столице огромное количество людей каждое утро преодолевает десятки километров до работы и обратно. В преимуществах и недостатках жизни в разных городах разбирались Факты ICTV.

Киев окружает несколько городов-сателлитов, откуда машиной можно добраться в столицу за полчаса. Этим и пользуются жители небольших городков. Благодаря массовой ежедневной трудовой миграции из столицы и обратно возникла удобная инфраструктура для таких кочевников.

Почему люди бегут из столицы

Ольга Подыма уже год живет в Ирпене, где вместе с мужем приобрела квартиру. До этого несколько лет проживала в Киеве, там и работает. Когда встал вопрос покупки жилья, пригород, как вариант, супружеская пара не рассматривала. Не привлекала даже цена на квартиры.

Однако все изменилось после случайной поездки в Ирпень. Город настолько понравился молодоженам, они решили продолжать работать в Киеве и жить при этом в двух десятках километров от города.

– Нравится жить здесь, ведь меня окружает тишина и красивая природа. Вокруг свежий воздух и чистые аккуратные улицы.

Сотни работников также ежедневно готовы жертвовать часом или даже двумя на дорогу домой с работы в столице.

Среди причин называют относительно дешевую жизнь в малых городах по сравнению со столицей. Но больше всего люди хотят избежать суеты и шума.

Трансфер для приезжих

Столицу окружает шесть относительно крупных городов и поселков. Оттуда есть постоянные рейсовые маршруты. Обходятся они в среднем в 15-20 гривен. Однако, после недавнего повышения стоимости перевозок в муниципальном транспорте, следует ожидать такую ​​же тенденцию среди частных перевозчиков.

С уже вышеупомянутого Ирпеня можно добраться до нескольких столичных станций метро в маршрутных такси. Транспорт курсирует каждые 10-15 минут. Стоит дорога 15 гривен в одну сторону.

Жители Бучи могут доехать до столицы не только автотранспортом, но и по железной дороге. Стоит это около 30 гривен. За 20 минут электричка довозит пассажиров до Святошино или железнодорожного вокзала.

Из Борисполя добраться будет несколько дороже. Город находится в 25 километрах от столицы. У пассажиров есть несколько маршрутов на выбор, в зависимости от места прибытия. Стоит билет примерно 20 гривен. Так же, как и в предыдущем случае, добраться до Киева можно и электропоездом.

Бровары и Боярка предлагают два варианта – несколько маршрутов электропоездов и маршрутные такси. Стоимость проезда общественным автотранспортом обойдется в 15-20 гривен.

Доехать из Вишневого едва ли не проще всего. Маршрутные такси и железная дорога регулярно возят пассажиров в разных направлениях. Без пересадок доехать можно даже в центр Киева. Цена вопроса – 10-15 гривен. Из недостатков – загруженность направления.

Вышгород – единственный город близ столицы, который не имеет с ней железнодорожного сообщения. Поэтому у пассажиров есть только вариант маршрутного такси. До конечной станции метро Героев Днепра добраться можно за 20 минут, заплатив 10 гривен.

Все проще и сложнее одновременно для водителей собственных авто. С одной стороны, они, как правило, тратят на дорогу значительно меньше времени. Но стоит такое удовольствие недешево – расстояние в 25-30 километров в одну сторону в среднем в зависимости от индивидуальных затрат автомобиля обойдется в 40-50 гривен.

Однако автовладельцы могут компенсировать часть расходов. Наравне с очередями к общественному транспорту на остановками маленьких городов нередко выстраивается цепь из желающих поймать попутный транспорт. Пассажиры готовы платить ту же сумму за проезд, однако ехать могут с комфортом и быстрее.

Квартирный вопрос

Здесь преимущество однозначно на стороне малых городов. В столице за однокомнатную квартиру отдать придется минимум 6500-7000 гривен.

Чем лучше будет расположение и состояние дома, тем выше соответственно будет и цена на жилье.

В условном Вышгороде, Буче или Ирпене квартиру с такими же условиями найти можно по цене комнаты в Киеве – 4500-5000 гривен. При этом географическое расположение не имеет особого значения. Ведь в городах, в несколько раз меньше столицы, со всех уголков курсируют маршрутки до Киева.

Еще один приятный бонус – частный сектор. В отличие от мегаполиса, здесь он находится в черте города, или даже ближе к Киеву, чем город-сателлит.

Что касается покупки недвижимости, то цены на нее прогнозируемо ниже киевских. Однокомнатная квартира в новостройке Ирпеня стоит 15000-18000 долларов. В столице такое жилье на окраине города будет стоить в два раза дороже.

Обратная сторона медали

Самый большой недостаток жизни в двух городах одновременно не измерить в денежном эквиваленте. Время, потраченное на дорогу до работы и обратно домой, нельзя возместить. Среднее расстояние в 1,5 часа в одну сторону за неделю отбирает у человека почти два рабочих дня. За месяц таким образом в пути кочевник проводит двое с половиной суток.

Денежная сторона также заставляет задуматься. Ведь экономия на недвижимости может равняться затратам на топливо для автомобиля или общественный транспорт. Еще один риск тратить больше, чем в столице – продукты и сфера обслуживания. Из-за низкого уровня конкуренции ежедневные расходы могут оказаться выше в маленьком городе, чем в мегаполисе.

Стоит ли переезжать

Судя по нашим подсчетам, говорить об однозначной финансовой выгоде или больших временных потерях от ежедневной миграции между городами, однозначно не получается. В конце концов, если постараться, найти вариант жилья по демократической цене можно и в столице. А еще обстоятельства могут сложиться так, что и в черте города на дорогу до работы человек будет тратить полтора-два часа.

Поэтому здесь все зависит от вопроса комфорта. Среди нас найдется немало тех, кто по-настоящему отдохнуть и отвлечься от работы может только в тишине природы и неторопливом окружении узких низких улиц.

Психологи уже доказали, что шум и серость городских пейзажей негативно влияют на эмоциональное состояние. Таким образом, вряд ли человеку удастся больше отдохнуть благодаря сэкономленному на дороге времени, если он постоянно находится в условиях городской суеты.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк