Сестра Сенцова опровергла заявление о его предсмертном состоянии

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан в Facebook заявила, что ничего не говорила о его предсмертном состоянии.

– Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца написали. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь, – написала Каплан.