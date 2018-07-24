Сестра Сенцова опровергла заявление о его предсмертном состоянии

Сестра политзаключенного Олега Сенцова опровергла ранее опубликованное заявление о его предсмертном состоянии.
Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан в Facebook заявила, что ничего не говорила о его предсмертном состоянии.
– Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца написали. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь, – написала Каплан.
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Напомним, в издании Independent появилась информация о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов находится в предсмертном состоянии.
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