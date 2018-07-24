Как в тропиках: синоптики дали прогноз погоды на август

В августе украинцам обещают жару и ливни, как в тропиках.

При этом данные на разных порталах сильно отличаются. Об этом сообщает КР.ua.

По словам синоптика Натальи Диденко, тепло и влажность сохранятся с июля благодаря циклону Halina.

– В Киеве, если дальше так пойдет, скоро начнут расти экваториальные леса. А посреди столицы появятся лианы, кофейные и банановые деревья, в прудах заведутся бегемоты, а под каштанами будут отлеживаться гориллы и шимпанзе, – рассказала Диденко.

Сайт meteoprog.ua обещает, что сильной жары в Украине не предвидится. Показатели ртутного столбика будут колебаться в пределах +24…+32 градусов. А в середине и конце месяца возможно похолодание до +20 градусов. Также, ожидаются ливни.

В свою очередь, Gismeteo прогнозирует дожди с 1 по 19 августа. У accuweather.com противоположный прогноз: с конца июля будет тепло до 27 числа. Температура – +27- +30 градусов максимум. Портал не обещает частых ливней.

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К слову, ранее мы публиковали прогноз погоды на неделю.