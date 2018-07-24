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В регионах Украины могут появиться представительства ромов

Минкультуры выступает за создание отделов по вопросам ромов в регионах, где находится многочисленная ромская община.

– Необходимо в структуре государственных органов создать хотя бы небольшие подразделения, которые будут системно, предметно и квалифицировано и на базе конкретных наработок заниматься этими вопросами, – сообщил директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш, передає Інтерфакс-Україна.

В частности, речь идет о создании в структуре департаментов ОГА по этнополитике отделов по вопросам ромов, в тех регионах, где находится многочисленная ромская община.

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На данный момент нет информации о точном количестве ромов в Украине, но по разным источникам их от 47 тыс. до 400 тыс. человек.

В связи с чем, представитель Минкультуры предлагает собрать всех стейкхолдеров, экспертов, представителей госорганов для наработки решений по всем сегментам: жилье, образование, социальная защита, здравоохранение, культура и информационная деятельность.

Как отмечают представители правительства, одной из основных проблем, которые не позволяют предоставлять социальные услуги ромам, это отсутствие у них документов.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве в районе Русановских садов группа ромов с битами напала на прохожего.

Фото: depo.ua

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