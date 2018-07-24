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Укртелеком повысит тарифы на 14% – дата

Укртелеком обратися в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

– Мы обратились к регулятору, с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно есть предпосылки для повышения, – сообщил Михаил Шуранов, передает Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.

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По его словам, причиной необходимости повышения тарифов является рост себестоимости связи в сельской местности.

Сейчас самый дорогой пакет Укртелекома стоит, приблизительно, 73 грн. Для абонентов речь идет о повышении абонплаты всего на несколько гривень.

Ранее Факты ICTV писали, что Укртелеком заменит проводную связь мобильной.

Фото: zaxid.net

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