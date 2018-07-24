В Украине может подорожать вода

Из-за повышения стоимости жидкого хлора для очистки питьевой воды стоимость водоснабжения для потребителей вырастет минимум на 2-3%.

Об этом заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий в эфире 5 канала.

– Поднятие цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2-3% независимо от размера городов, – подчеркнула она.

По ее словам, единственный в Украине производитель жидкого хлора Днепроазот увеличил цену на хлор с 11 тыс. грн до 47,25 тыс. грн с НДС за тонну – то есть почти в пять раз.

Бабий отметила, что ситуация с ДнепрАзотом оживила дискуссию относительно альтернативы очистки воды хлором.

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– Я думаю, что мы сделаем хорошие выводы, срочно привлечем науку, определим типы очистки воды для разных городов Украины и реализуем это через программу Питьевая вода, – сказала чиновница, отметив, что в каждом регионе Украины нужно по-особому подходить к очистке воды.

Напомним, ситуация с поставками жидкого хлора для очистки воды стабилизировалась, водоканалы не ограничивают подачу воды.

Фото: Pixabay