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Волкер о встрече Трампа и Путина: Украина ничего не потеряла

Спецпредставитель США по делам Украины заявляет, что Украина ничего не потеряла от встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Украина ничего не потеряла от встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась 16 июня в Хельсинки, пишет УНИАН.

– Я вижу, что есть четкие свидетельства, что этого не произошло. Было много спекуляций и тревог по этому поводу, но если посмотреть на те вопросы, которые там обсуждались, не было попытки ограничить свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем российскую аннексию Крыма, не приемлем использование иностранных войск, которые разделяют территорию Украины (на Донбассе). То есть, здесь ничего не изменилось, – заверил Волкер.

На вопрос, достигли ли Трамп и Путин в Хельсинки какого-то соглашения по Донбассу и Крыму он ответил:

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– Я думаю, что было четко заявлено на пресс-конференции, что существуют существенные разногласия в вопросах Крыма и восточной Украины. Вы слышали, что нет никаких движений относительно возможного признания Крыма (российским. – Ред.), И этого не произойдет, и нет никаких движений по восточной Украине. Это принципиальный вопрос переговоров.

Как известно, Путин на встрече с Трампом заявил, что “для России вопрос Крыма закрыт”.

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