Выборы президента Украины: выиграть мог бы Кеннеди

Уже чуть больше чем через месяц начнется кампания, посвященная выборам президента Украины. Но уже сейчас можно увидеть немало рейтингов и результатов исследований, которые выявляют потенциальных победителей. Факты ICTV расскажут не о конкретных кандидатах, а какими качествами должен обладать победитель выборов 2019 по мнению украинцев.

Выборы президента творят с политиками интересные вещи. Имеющие неплохие рейтинги, продолжают поддерживать удачный образ. Кандидаты, чьи политические убеждения сейчас не актуальны, искусно меняют цвета, соратников и лозунги.

Эксперты из центра прикладных исследований опросили украинцев на предмет личных качеств, которыми должен обладать победитель президентской гонки будущего года. Результаты оказались местами неожиданными и противоречивыми.

Политически активные

Интересная деталь, которую выяснило исследование – заинтересованность наших соотечественников к политической жизни. Что это значит? Приходя с работы после нелегкого дня, почти 62 процента из нас не забывает посмотреть ленту новостей и может долго поддерживать политическую дискуссию на кухне.

Новостью для исследователей стал и возраст граждан, демонстрируют политическую активность. Если раньше голосовать ходило больше украинцев в возрасте от 45 до 54 лет, то теперь их опережает младшее поколение – от 35 до 44 лет. Эксперты связывают это с тем, что старшие соотечественники предпочитают непроходных кандидатов. Понимая это, они не видят смысла идти голосовать.

Каким должен быть будущий президент

Идеальный кандидат у избирателей должен выполнять свои обещания, быть неподкупным и разбираться в том, о чем говорит. Опрошенные предпочитают условного лидера, у которого в равной степени развиты три качества: сила, ум и эмпатия.

Сила

Этот параметр по мнению респондентов включает выполнение обещаний, умение принимать непопулярные решения, быструю реакцию на сложные ситуации и целеустремленность.

Доктор экономических наук Елена Деревянко объясняет такие предпочтения желанием общества получить политика, олицетворяющего “сильную руку”.

– Мы наблюдаем запрос на волевого политика, который способен делать то, что противоречит общественному мнению.

Интересно, что на вопрос, кто из нынешних политиков соответствует этой характеристике, украинцы в первую очередь почему-то вспоминают сильных именно в физическом смысле общественных деятелей. А это значит, что мы делаем выбор, руководствуясь в первую очередь подсознанием.

Разум

Украинцы считают, что о высоком интеллектуальном уровне политика свидетельствует осведомленность в предмете разговора, глубокие экономические знания и широкий кругозор.

Эмпатия

В широком смысле термин означает умение сопереживать и примерить на себя чужие эмоции. В опросе исследователи к разделу о эмпатии отнесли вопрос “Какие качества заставят вас симпатизировать политику?”.

Среди самых распространенных ответов участники назвали неподкупность, умение выступать перед людьми, служение обществу и наличие харизмы.

Примеры для подражания

Исследователи попросили украинцев оценить исторических и современных мировых политиков по шкале сила-разум-эмпатия. Наибольшее количество баллов получила Маргарет Тэтчер, британский экс-премьер-министр, которая руководила Королевством 11 лет и за это время смогла поднять экономику страны и нажить немало антипатов.

На втором месте по симпатиям украинский оказался 35 президент США Джон Кеннеди. Однако, несмотря на то, что его баллы в совокупности меньше, чем в железной леди, они более сбалансированы. К тому же, у американского президента есть сторонники среди всех поколений.

Среди современных мировых лидеров больше всего баллов получила Ангела Меркель (сила – 37,1%, разум – 32,5%, эмпатия – 10,4%). За ней следует нынешний лидер США Дональд Трамп. Он опережает немецкого канцлера по показателям силы (37,6%), но значительно проигрывает в уме (28,8%) и сопереживании (8,4%). Замыкает тройку лидеров президент Франции Эммануэль Макрона. Его скромные очки исследователи связывают с тем, что он относительно недавно появился на мировой политической арене.

Спросили у респондентов и об отношении к главе Кремля. Владимира Путина считают сильным почти 30%, умным – 21,9%, симпатизируют – 5,2%.

В то же время исследователи отметили, что многие опрошенные отказались отвечать на вопрос о лидере страны-агрессора.

Сильный и умный… популист

Эксперты видят несколько опасных моментов в результатах своего опроса. Самый главный – количество тех, кто не определился. Среди потенциальных участников выборов президента 2019 своего фаворита не нашли более 40% респондентов. Это грозит тем, что огромное число избирателей может так и не проголосовать.

С другой стороны, у украинцев еще больше чем пол года на раздумия. Тем более, что официальная предвыборная кампания еще не началась. А во время нее можно успеть не только определиться, но и разочароваться в своем кандидате.

Другой фактор риска – диссонанс у избирателей между качествами и реальными любимцами. Это означает, что когда у нас спрашивают, каким должен быть президент, мы хором ратуем за общие ценности.

– Более 60% избирателей хотят видеть в первую очередь честного, ответственного и компетентного политика. Об этом свидетельствуют самые популярные ответы: неподкупный, принципиальный, справедливый – 65,7%, выполняет свои обещания – 65,4%, компетентный в том, о чем говорит – 60%, – говорит Елена Деревянко.

Когда же дело доходит до реальных персон, то мы отдаем предпочтение политикам, которые умеют красиво говорить и поражать яркими, но ничего не стоящими с практической точки зрения, жестами. Народная любовь к политикам-шоуменам создает плодородную почву для популистов.

Поэтому нам эксперты советуют отучиться мыслить мифами и штампами. Ведь если мы хотим получить качественно нового лидера, то должны приобрести иммунитет к сильным речам и прицельным обещаниям, а также наработать хорошую память, которая не даст забыть прошлые ошибки будущих кандидатов.

Фото: униан, dreamstime

Яна Семенюк