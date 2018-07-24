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С ЧМ по футболу в Европу. Украина объявила охоту на нелегалов

В МВД предполагают, что иностранцы прибыли в РФ с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

– С 26 июля по 31 августа 2018 продлятся целевые профилактические мероприятия по надзору и контролю за соблюдением законодательства в миграционной сфере под названием Мигрант, – заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

Заместитель начальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Игорь Малахов отметил, что по оперативным данным после чемпионата мира по футболу в России осталось несколько тысяч “болельщиков” из стран миграционного риска. Эти иностранцы прибыли с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

Читайте: Украину ждет наплыв мигрантов – Госпогранслужба

– В ближайшее время ожидается переправки больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в нашу страну продлится транзит нелегалов к западным границам. Только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев, – отметил Игорь Малахов.

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой области на пограничный наряд напали около 20 неизвестных. Пограничники были вынуждены применить оружие.

Фото: МВД.

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