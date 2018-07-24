Задержки пенсий в Украине: в Укрпочте назвали причину

Задержки выплаты пенсий в Украине связаны с временными техническими задержками финансирования Пенсионным фондом.

В Укрпочте отметили, что работают в штатном режиме. Выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

– Укрпочта работает в штатном режиме. Сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме, – говорится в сообщении.

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В компании также добавили, что будут своевременно сообщать клиентам о возобновлении финансирования и изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, почему украинцы получают мизерные пенсии.

Фото: Рixabay