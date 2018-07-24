PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Задержки пенсий в Украине: в Укрпочте назвали причину/

Задержки пенсий в Украине: в Укрпочте назвали причину

Задержки выплаты пенсий в Украине связаны с временными техническими задержками финансирования Пенсионным фондом.

Старість

В Укрпочте отметили, что работают в штатном режиме. Выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме.

– Укрпочта работает в штатном режиме. Сегодня существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий.

Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме, – говорится в сообщении.

Читайте: Что изменится с 1 августа 2018: тарифы и вступительная кампания

В компании также добавили, что будут своевременно сообщать клиентам о возобновлении финансирования и изменениях в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, почему украинцы получают мизерные пенсии.

Фото: Рixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка