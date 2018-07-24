Уволил и понизил. Полторак “наказал” военных чиновников за кражи

Глава Минобороны Степан Полторак уволил с военной службы, а также понизил в должности ряд чиновников из-за выявленных злоупотреблений.

Об этом глава Минбороны Степан Полторак написал в Facebook.

– Небрежное отношение руководства должностных лиц Тыла Вооруженных Сил Украины, Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Вооруженных Сил Украины Тыла Вооруженных Сил Украины, подчиненного ему 46 Объединенного центра обеспечения расцениваю как предательство интересам Вооруженных Сил Украины во время действия особого периода, – заявил Полторак.

Министр лишил воинского звания начальника 46 Объединенного центра обеспечения полковника Короля Евгения Сергеевича, а также начальника склада горючего и смазочных материальных 46 Объединенного центра обеспечения подполковника Мосунова Андрея Анатольевича (с лишением всех званий офицерского состава, права на выходное пособие, права пенсионное обеспечение военнослужащего, права пользоваться медицинскими учреждениями Минобороны).

Кроме того, за служебное несоответствие из военной службы уволен старший офицер отдела обеспечения горючим и смазочными материалами управления обеспечения горючим и смазочными материалами Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ Тыла Вооруженных Сил Украины подполковник Изварин Дмитрий Сергеевич (с лишением права на получение выходного пособия при увольнении и права состоять на квартирном учете для получения жилья).

Вместе с тем, понижен в должности начальник отдела хранения горючего и горюче-смазочных материалов на склад горючего и смазочных материалов 46 Объединенного центра обеспечения майор Ляляев Александр Анатольевич (с назначением на низшую должность в другой воинской части).

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Также в должности понижен начальник Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами ВСУ Тыла Вооруженных Сил Украины полковник Кубаль Руслан Владимирович (с назначением на низшую должность в органах военного управления).

– Считаю недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеупомянутом подразделении, а не создавать предпосылки для краж имущества армии. Все результаты проверок переданы мной военному прокурору для принятия соответствующих правовых решений и дальнейшего привлечения к ответственности виновных должностных лиц, – добавил Полторак.

Напомним, недавно во время внеплановой проверки Минобороны на складах 46-го Объединенного центра обеспечения ВСУ в Одессе обнаружили тонны бракованной тушенки без документов.

Во время работы комиссии офицер, который руководит центром обеспечения с 2003 года, неожиданно “заболел” ангиной.

Фото: Степан Полторак