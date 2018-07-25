Адвокат просит выпустить Зайцеву из СИЗО из-за головных болей

Адвокат участницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой заявила о сильных головных болях у подозреваемой и предоставила документы о плохом состоянии здоровья.

Об этом сообщает NewsRoom.

Соответствующее ходатайство суд рассматривал во вторник, 24 июля.

– Желание садиться за руль отпало у Зайцевой навсегда. Она вынесла огромный урок. Ее пребывание в СИЗО может привести к фатальным последствиям, – рассказала адвокат.

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Судья Виктор Попрас решил продлить содержание в СИЗО для обоих обвиняемых еще на 60 дней без права внесения залога. Решение не подлежит обжалованию.

Ранее Факты ICTV писали, что подозреваемую в масштабном ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву, которая находится под арестом в СИЗО, заметили на улицах Харькова.

Фото: NewsRoom.