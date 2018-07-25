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Боевики обстреляли Новотроицкое из 122-мм артиллерийских систем

За минувшие сутки боевики 33 раза стреляли по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе 3 раза из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

24 июля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Противник 33 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды из тяжелого вооружения, сообщает штаб ООС.

Боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкиного.

Кроме того, возле Водяного оккупанты применили 120-мм миномет, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских 122-мм систем, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

Читайте: На своих же минах. На Донбассе подорвались боевики

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, один оккупант получил ранения.

К слову, за текущие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Луганского и Южного.

Днем ранее боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе – двое защитников получили ранения.

Фото: Минобороны Украины

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