Бокс, десерты и друзья-депутаты. Что известно о Кирилле Островском

В Киеве вчера вечером Кирилл Островский на внедорожнике Hummer сбил 9-летнюю девочку. Кем является виновник смертельной аварии – в материале Фактов ICTV.

Что произошло

Ребенок переходил дорогу на зеленый свет, когда на нее налетел внедорожник. Это произошло на глазах у матери ребенка.

Как известно, водитель Hummer на высокой скорости проехал на красный свет светофора, сбил девочку и протащил ее еще около 50 метров. Мать девочки не пострадала.

От столкновения ребенок получил множественные переломы, травмы оказались несовместимые с жизнью. Она умерла в карете скорой помощи.

После аварии виновник пытался скрыться, однако полицейским после погони удалось его задержать буквально через три дома вдоль бульвара.

Позже Островскому объявили о подозрении. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Реакция людей

Украинцы требуют самосуда над Кириллом Островским.

В сети не перестают обсуждать поведение водителя внедорожника Hummer Кирилла Островского после смертельного ДТП.

Почти никто не верит в то, что парень понесет справедливое наказание.

– Только суд Линча! Какие адвокаты? Отдать в руки родителям! Разорвать с*ку! Хочу пистолет. Подойти и стрельнуть в голову и все!, На месте разорвать урода! Самосуд! Отмажут и сегодня уже отправят куда-то, в нашей стране так делают!, Такая же будет история, как с Зайцевой, Только показуха, а ответственность никто не понесет, как всегда! –пишут в соцсетях.

По словам очевидцев, Островский на месте ДТП кричал, что его отец решит ситуацию.

– Был там, виновник сын то ли бизнесмена, то ли политика, постоянно кричал – позвоните папе и юристу, они все решат. Орал, что всем, кто рядом, платит $1000 и никто ничего не видел. Убив человека, орать про “мусорской беспредел” и адвоката вместо того, чтоб тихо сдаться и содействовать следствию — это верх цинизма, – пишут очевидцы.

Видео 18+. Осторожно видео содержит нецензурную лексику.

Позже несколько народных депутатов вступилось за бизнесмена Кирилла Островского.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает нардеп Игорь Мосийчук, который отметил, что ему с самого утра поступило много звонков от знакомых и партнеров виновника смертельного ДТП с просьбами не распространять информацию об аварии.

– Звонят и пишут, пишут и звонят, потому что одни с убийцей в один спортзал ходят, другие какой-то бизнес совместный имеют, третьи просто хорошо знакомы и все просят не вмешиваться, не писать и дать возможность правоохранителям и суду определить кто виноват в этом ДТП. Дошло до того, что по этому поводу даже позвонили несколько коллег народных депутатов. Они, правда, подчеркнули, что убийца должен ответить по закону, но тоже просили не писать ничего об этом случае, – рассказывает нардеп.

Кто такой Кирилл Островский

Про Кирилла Островского пока известно немного. Он 1995 года рождения.

Бывший боксер. В 2014-м году издание Капитал опубликовало интервью с Кириллом Островским, где рассказал о производстве так называемых фитнес-десертов под брендом Fit&Sweet. На фотографии в материале улыбающийся Кирилл стоит рядом с витриной сладостей собственного производства, как он утверждает, вкусных и полезных.

– Киевлянин сделал бизнес на выпечке низкокалорийных десертов, ― гласит заголовок интервью.

Скриншот статьи об Островском в Капитале.

Что касается его активности в соцсетях, то ни в Instagram, ни в ранее популярном ВКонтакте профили Кирилла Островского или оперативно удалились, или давно не существовали.

Его предположительная страница в соцсети Facebook практически пустая: есть только одна фотография, где молодой Кирилл сидит на мотоцикле. Ни “лайков”, ни списка друзей и подписчиков на странице уже нет.

Фото со страницы в Facebook, которая предположительно принадлежит Кириллу Островскому.

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Напомним, поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве внедорожник Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

ФОТО: dtp.kiev.ua

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