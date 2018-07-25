Почему задержали пенсии и когда выплатят – заявление Пенсионного фонда

Пенсионный фонд объясняет задержку пенсий в июле кассовыми разрывами поступлений ЕСВ.

Задержка пенсий в июле 2018 года произошла из-за кассового разрыва поступлений от единого социального взноса (ЕСВ), сообщил Пенсионный фонд (ПФ) на сайте.

– Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса. С начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн на протяжении 24 июля, – указывается в сообщении ПФ.

При этом фонд заверил, что выплата пенсий в текущем месяце будет профинансирована полностью.

Согласно данным ПФ, общие поступления в фонд по итогам первого полугодия 2018 года к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 31,9% – до 167,9 млрд грн. Общие расходы в первой половине этого года по сравнению с шестью месяцами прошлого выросли на 39,9% – до 174,3 млрд грн.

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В то же время, по данным Госказначейства, поступления ЕСВ в госбюджет за первое полугодие 2018-го по сравнению с первым полугодием 2017-го увеличились на 27,8% – до 107,73 млрд грн.

Напомним, ранее в Укрпочте в связи с задержкой выплат пенсий заявили, что компания работает в штатном режиме.