ДТП в центре Киева: водителю Hummer Островскому объявили о подозрении

Кириллу Островскому, который был за рулем внедорожника Hummer, сбившего насмерть восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве, объявили о подозрении. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенков эфире 112 Украина.

– Водитель был задержан, ему уже объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 УК. Следователь его задержал по ст.208 УПК и будет подготовлено представление в суд по избранию меры пресечения. Следственные действия продолжаются, у него отобраны биологические образцы для проведения экспертизы на установление факта алкогольного, наркотического или другого опьянения, – сказал он.

Крищенко уточнил, что санкция соответствующей статьи УК предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

– Он уехал с места происшествия, но он был задержан вскоре, и это также будет учитываться при следствии и при избрании меры пресечения, – добавил Крищенко.

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В то же время в прокуратуре Киева сообщили, что решается вопрос о дополнительной квалификации действий водителя по ст. 135 УК (оставление в опасности).

Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуратура готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hummer.

Напомним, поздно вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве внедорожник Hummer насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе.

Водитель пытался скрыться с места ДТП, однако его задержала полиция. Виновником смертельного ДТП оказался 23-летний Кирилл Островский.

Фото: Нацполиция