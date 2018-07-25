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Гроза и сильный ветер отключили от электричества 66 сел

Непогода в Украине – грозы и порывы ветра – обесточила 66 населенных пунктов в пяти областях.

Лінії електропередач

25 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях, сообщает ГСЧС.

В частности во Львовской области без электричества остались 32 населенных пункта, в Киевской – 22, в Черновицкой – 6, в Луганской – 4, а в Днепропетровской – 2.

Читайте: В Украине может подорожать вода

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

К слову, по прогнозам синоптиков, 25 июля погода в Украине будет дождливой, возможны грозы.

Фото: Рixabay

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