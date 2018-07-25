Гроза и сильный ветер отключили от электричества 66 сел

Непогода в Украине – грозы и порывы ветра – обесточила 66 населенных пунктов в пяти областях.
25 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях, сообщает ГСЧС.
В частности во Львовской области без электричества остались 32 населенных пункта, в Киевской – 22, в Черновицкой – 6, в Луганской – 4, а в Днепропетровской – 2.
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
К слову, по прогнозам синоптиков, 25 июля погода в Украине будет дождливой, возможны грозы.
Фото: Рixabay
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