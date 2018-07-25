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Курс доллара подбирается к 27 гривнам

По сравнению с 24 июля курс всех валют вырос.

Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 25 июля 2018 года до уровня 26.583191 грн/$1 по сравнению с 26.449683 грн/$1 на 24 июля 2018 года.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 июля установлены на таком уровне:

  • 26.583191 грн за доллар;
  • 31.118283 грн за евро;
  • 0.422470 грн за российский рубль;
  • 34.894574 грн за фунт стерлингов.

Читайте: Криптовалюта и блокчейн в Украине: мифы, решения и перспективы

Отметим, что в некоторых обменниках 1 доллар продают за 26,8 грн.

К слову, курсу гривны дали прогноз на 2021 год.

 

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