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Киев парализовали ливни и град – КАРТА пробок (ОНЛАЙН)

Киев накрыли сильные ливни с грозами и град, в результате чего затопило улицы и парализовало движение столицей.

Больше всего пострадали дороги в районе станции метро Шулявская.

Также, киевляне сообщают, что в разных частях города прошел град.

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Будьте осторожны и не ходите под деревьями и рекламными щитами! Гроза повредила несколько деревьев, одно из них упало на автомобиль.

Ливень затопил часть дорог, поэтому в городе растет уровень пробок.

Также сообщается, что в некоторых частях Киева не работают светофоры.

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Киев парализовали ливни и град – КАРТА пробок (ОНЛАЙН) / 12 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в  Чернигове в результате непогодызатопило 4-ю канализационную насосную станцию ​​и подтопило улицы.

Фото и видео: Киев ОперативныйКПИ look 

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