Киев накрыли сильные ливни с грозами и град, в результате чего затопило улицы и парализовало движение столицей.
Больше всего пострадали дороги в районе станции метро Шулявская.
Также, киевляне сообщают, что в разных частях города прошел град.
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Будьте осторожны и не ходите под деревьями и рекламными щитами! Гроза повредила несколько деревьев, одно из них упало на автомобиль.
Ливень затопил часть дорог, поэтому в городе растет уровень пробок.
Также сообщается, что в некоторых частях Киева не работают светофоры.
Киев парализовали ливни и град – КАРТА пробок (ОНЛАЙН) / 12 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, что в Чернигове в результате непогодызатопило 4-ю канализационную насосную станцию и подтопило улицы.
Фото и видео: Киев Оперативный, КПИ look
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