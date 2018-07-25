Ляшко проехался в метро в час-пик

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко спустился в метро Киева и прокомментировал подорожание проезда в общественном транспорте.

По дороге на эфир одного из телеканалов, в час-пик политик спустился в столичную подземку, проехал несколько станций – с Крещатика на Шулявку.

Об этом он сообщил на своей страницу в Facebook.

– Я считаю, что политик должен быть ближе к людям, чтобы знать об их проблемах. Например, вчера вы по 5 гривен платили за метро, а сегодня по 8 грн.

Люди неоднозначно встретили появление нардепа в метро: одни фотографировали, другие улыбались, а третьи, пользуясь возможностью, пытались решить свои проблемы.

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Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.