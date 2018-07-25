Ляшко проехался в метро в час-пик

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко спустился в метро Киева и прокомментировал подорожание проезда в общественном транспорте.
По дороге на эфир одного из телеканалов, в час-пик политик спустился в столичную подземку, проехал несколько станций – с Крещатика на Шулявку.
Об этом он сообщил на своей страницу в Facebook.
– Я считаю, что политик должен быть ближе к людям, чтобы знать об их проблемах. Например, вчера вы по 5 гривен платили за метро, а сегодня по 8 грн.
Люди неоднозначно встретили появление нардепа в метро: одни фотографировали, другие улыбались, а третьи, пользуясь возможностью, пытались решить свои проблемы.
Читайте: Декларация Ляшко: любимые вилы и более 21 млн доходов
Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.