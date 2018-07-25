PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Ляшко проехался в метро в час-пик/

Ляшко проехался в метро в час-пик

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко спустился в метро Киева и прокомментировал подорожание проезда в общественном транспорте.

По дороге на эфир одного из телеканалов, в час-пик политик спустился в столичную подземку, проехал несколько станций – с Крещатика на Шулявку.

Об этом он сообщил на своей страницу в Facebook.

– Я считаю, что политик должен быть ближе к людям, чтобы знать об их проблемах. Например, вчера вы по 5 гривен платили за метро, а сегодня по 8 грн.

Люди неоднозначно встретили появление нардепа в метро: одни фотографировали, другие улыбались, а третьи, пользуясь возможностью, пытались решить свои проблемы.

Читайте: Декларация Ляшко: любимые вилы и более 21 млн доходов

Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка