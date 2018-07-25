Минус 10 миллионов: кому невыгодна перепись населения

Кабинет Министров сообщил о плане провести перепись населения Украины в 2020 году. Последний раз официально нас считали 17 лет назад – в 2001 году. Что принесет перерасчет украинцев и насколько он может быть точным, выясняли Факты ICTV.

Перепись населения 2001 года отложилась в моей памяти не ясно. Я еще была ребенком. Это был выходной день. В дверь постучала молодая женщина с папкой. Она просматривала паспорт моей матери и мое свидетельство о рождении. Несмотря на то, что застать всех дома ей не удалось, данные об отсутствующих членах семьи женщина записала на веру.

Благодаря тому, что мама давала счетчице (именно так их называли официально) данные о том, что еще в 80-х она несколько лет жила за границей, я, хоть и была ребенком, однако поняла, что перепись – вещь очень редкая. Прошло 17 лет с тех пор, и оказалось, что вывод был верен.

История украинской переписи

После единственной масштабной переписи в истории независимой Украины обновление данных о количественном составе населения переносилось несколько раз. Во всех цивилизованных странах по рекомендации ООН опрос проходит раз в 10 лет.

Поэтому, соответственно, следующая перепись должна была состояться в 2010 году. Однако из-за нехватки финансирования ее переносили несколько раз – на 2012, 2013 и 2016 годы. И вот речь о необходимости посчитать население снова зазвучала.

Очевидно, что со времен 2001 года, когда нас насчитывалось почти 48,5 миллионов, цифры будут значительно скромнее. По данным Госстата, сейчас украинский чуть более 42 миллионов.

Как будут считать в этот раз

Ходить с папками по домам украинцев статистки уже не будут. В декабре 2019 году состоится пилотная перепись в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области. Все данные будут заносить сразу в электронный реестр. Таким образом работники должны отработать механизм всеукраинского опроса, который проведут в 2020 году.

На всеукраинскую перепись необходимо около 1 миллиарда гривен. Эти средства должны пойти на заработную плату анкетирующих, планшеты и другое оборудование для работы.

Несмотря на помощь современных технологий, на этот раз перед организаторами переписи стоит задача посложнее, чем в 2001 году. Число украинцев, живущих не по месту регистрации, значительно выросло. Сюда входит как молодежь, которая сменила жилье, так и внутренне перемещенные лица. И не стоит забывать о миллионах трудовых мигрантов.

Поэтому работники, которые будут проводить опросы, должны позаботиться не только о точности данных, которые они получат, но и о доверии респондентов. Они должны уметь доступно объяснить опрашиваемым, что полученные данные будут защищены, а перепись не имеет никакого отношения к контролю.

Как это делают другие

Последняя перепись населения обошлась Украине в 100 миллионов гривен. В пересчете на доллары США и принимая во внимание уровень инфляции 2001 года, на одного респондента потратили меньше, чем пол доллара. Учитывая прогнозы на опрос-2020, расходы составят 90 центов на одного человека.

Это уровень Индии и Китая. Во время последних переписей в этих странах потратили примерно столько же в расчете на одного человека. Возможно, самые дорогие опросы проводят в США. В 2010 году там на одного американца потратили 42 доллара. В Канаде и Великобритании на одного жителя приходится в среднем в два раза меньше – 16-20 долларов.

Глядя на эти цифры, можно сделать вывод, что Украина платит не такую ​​уж и большую цену за знание реального положения вещей. Однако в Финляндии этот показатель составляет всего 27 центов на одного человека. В северной стране от переписи решили отказаться из-за внедрения электронных технологий реестра. Финны проводят выборочные опросы, а полученные данные вносят в реестр.

Для Украины такая практика пока, к сожалению, остается нереальной. Ведь для ее внедрения необходимо, чтобы все данные о населении страны были автоматизированы и внесены в электронные базы.

Зачем нужна перепись населения

Данные, которые регулярно публикует украинская служба статистики, не соответствуют действительности, считают социологи. По подсчетам Центра экономической стратегии, с момента последней переписи только 6 миллионов украинцев уехало на заработки или проживание в другие страны.

Эта цифра равна той, что сообщает Госстат. Получается, что к официальной статистике нужно добавить разницу, которая существует за низкой рождаемости и высокой смертности.

Несмотря на то, что все государственные программы, в том числе и экономические, базируются на информации о численности населения, новая перепись позволит эффективнее распределять финансовые ресурсы. Скорее всего, буду корректироваться суммы субвенций.

– Peзультаты этой пepeписи станут базой для пpогнозирования и управления социально-экономическим развитием Укpаины. Также это должно помочь в планировании и peализации бюджeта, осуществлении социально-дeмогpафический политики и peгулировании мигpационных процессов, – говорит директор института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Кроме того, перепись облегчит работу экономистов и социологов. Сейчас они делают прогнозы на основе данных Госстата о количестве жителей разных регионов Украины. Принимая во внимание на их неточность, так же может отличаться реальное состояние дел от данных социологических исследований.

И наконец, полученные данные помогут оценить реальную демографическую картину. Все понимают, что на практике украинцев окажется меньше, чем официально зарегистрировано сейчас. Однако перепись даст знания и о различных аспектах нашей жизни – сколько соотечественников проживает в городах и селах, их семейное положение и численность различных возрастных категорий.

Проблема переписи

Единственный недостаток переписи населения – это то, что проводить ее необходимо было, как говорится, еще вчера. Данные, которыми пользуются при принятии социальных решений, как уже отмечалось, базируются на информации о нашей численности.

Из-за несоответствия реальности цифрам на бумаге, возникает возможность манипуляций в сфере прожиточного минимума, уровня жизни, а также растет вероятность ошибки при реализации пенсионной реформы, которая базируется на количестве работающего населения.

Подготовка к выборам, которые состоятся раньше переписи населения, так же требует корректных данных о количестве украинского населения. Так как узнать региональное распределение количества избирателей нет возможности, возникает риск использования схемы “мертвых душ”.

Если же говорить о применении грязных схем на участках можно только гипотетически, то выгода от переписи для тех же политических партий вполне реальна. Ведь истинное положение вещей помогает выстроить более эффективную избирательную программу. Поэтому проводить перепись действительно необходимо. По крайней мере до тех пор, пока в Украине не будут созданы электронные базы данных, которые смогут поддерживать актуальную информацию постоянно.

Фото: униан, dreamstime

Яна Семенюк