Мстят Украине! – Слободян о задержании украинских моряков

Россия мстит Украине и поэтому задержала семерых украинских моряков.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян выразил мнение, что Россия мстит Украине за задержание моряков с керченского судна Норд, потому и задержала семерых украинских моряков, сообщает Укринформ.

– Ситуация с Азовским морем в российских СМИ четко связывается с задержкой украинскими пограничниками судна Норд. После задержания Норда появилась информация о том, что российские пограничники в Азовском море начали охоту за украинскими моряками. Россиянам удалось захватить две небольшие украинские шхуны. Это 7 украинских моряков, – сказал Слободян.

Он добавил, что двое украинцев находятся российском Ейске, а остальные пятеро на территории оккупированного Крыма – в Балаклаве.

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К слову, двое членов экипажа задержанного судна Норд выехали из Украины в Беларусь.