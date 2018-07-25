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НАБУ нашло у нардепа 52 “лишних” миллиона

Национальное антикоррупционное бюро считает, что депутат от БПП Руслан Демчак задекларировал в 2015 году 52 миллиона, которые не подтверждаются его доходами.

НАБУ

Об этом говорится в судебном решении по делу о возможном незаконном обогащении Демчака.

– Разница между документально подтвержденным и задекларированным в 2015 году объемом наличных средств составляет 52,2 млн. грн, – говорит следствие.

Детективы утверждают, что сумма наличности, которой нардеп мог бы обладать в конце 2015 года – 80,8 миллионов гривен.

В то же время, в своей декларации он отметил 133 миллионов.

В постановлении говорится, что НАБУ подсчитало суммарный доход супругов Демчак за период с 1998 по 2015 год – 136 778 478 гривен. Следствие учло их снятия, перечисления и внесения наличных на банковские счета.

Согласно данным судебного реестра, антикоррупционное бюро открыло производство в отношении народного избранника в марте 2017 года.

10 июля этого года детективы получили от суда доступ к информации о том, как Демчак стал владельцем долей в уставных капиталах ОАО Эрдэ Банк и ЗАО Народная финансово-страховая компания Добробут. Оба предприятия входят в “Украинскую бизнес группу”, которой владеет супруга депутата.

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Напомним, что в своей декларации за 2015 год Руслан Демчак отметил 133 млн гривен наличных средств, а также аренду женой дома и машины Range Rover в Великобритании.

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