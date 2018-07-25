Новые сроки оплаты за электричество в Киеве

Согласно новым правилам, оплата за электричество должна вноситься потребителем не позднее 20 числа следующего месяца, если договором не установлен иной срок.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК Киевские электросети.

Счет за услуги оплачивается в течение 10 рабочих дней со дня его получения бытовым потребителем, 5-ти – небытовым. Или в другой срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарных дней после окончания расчетного периода.

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Энергопоставщик обязан уведомить должника о возможном отключении за 10 рабочих дней. После чего клиент может быть отключен от электроснабжения. Для возобновления поставок необходимо погасить существующую задолженность, а также расходы на повторное подключение.

Напомним, 11 июля компания Киевэнерго заявила о возможности ареста имущества должников за тепло и горячую воду без их ведома исполнительной службой Минюста.