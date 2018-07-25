Погода в Украине на завтра: стоит ли прятать зонтики

Завтра, 26 июля, в Украине ожидается дождливая погода.

Завтра, 26 июля, в Украине продолжатся дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

На всей территории страны ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха ночью 16-20° тепла, днем ​​поднимется до 26-29°. На юге и востоке Украины температура поднимется до 30-34°.

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Погода в Киеве

В Киеве завтра будут дожди с грозами.

Температура воздуха ночью 17-19°, днем ​​27-29° тепла.

Синоптик Укргидрометцентра Ольга Носовская заявила, что подобная погода может сохраняться еще несколько дней, передает 112 Украина.

– В ближайшие 4-5 суток характер погоды над Украиной будет оставаться неустойчивым. Это означает, что вероятны ливневые дожди разной интенсивности с неравномерным распределением по территории, – сказала Носовская.

К слову, Киев накрыли сильные ливни с грозами и град, в результате чего затопило улицы и парализовало движение столицей.