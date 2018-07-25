Прогноз погоды в Украине на сегодня, 25 июля (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 25 июля, будет дождливой с грозами.
По прогнозам Укргидрометцентра, 25 июля в Украине пройдут кратковременные дожди с грозами (ночью местами).
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°. Днем 23-28°, в южной части до 32°.
В Киеве кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.
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К слову, синоптики уже рассказали, какой будет погода в Украине в августе.
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