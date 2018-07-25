Провокации в Азовском море – РФ изменила тактику

РФ в Азовском море изменила свое поведение – начала задерживать иностранные корабли при проходе в Керченском проливе.

Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян сказал сегодня на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

– Мы отслеживаем, что Российская Федерация изменила алгоритм своих действий в Азовском море … задерживает иностранные суда, идущие в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до 3-х суток, – сказал Слободян.

По его словам, это влияет на экономическую привлекательность Украины. В то же время Слободян отметил, что по международному договору Азовское море является морем внутреннего пользования как для Украины, так и для Российской Федерации. Его могут свободно использовать две стороны, поэтому формально РФ может досматривать суда. Но мы “понимаем, для чего это делается”.

В свою очередь руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк отметил, что, по его убеждению, российская сторона создает проблемы для кораблей, которые заходят в Украину, для давления на нее, в частности в вопросе восстановления Украиной водоснабжения Крыма. Он пояснил, что из-за задержек иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска, а это создает экономические проблемы для этих городов.

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Напомним, что руководству ВСУ поручили принять меры из-за незаконных остановок и досмотров украинских и иностранных суден, идущих в порты Азовского моря.