Штрафы и общественные работы – закон о наказании неплательщиков алиментов подписан

Президент Петр Порошенко подписал закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов.

Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, который усиливает ответственность за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба президента.

Законом устанавливается, что неуплата алиментов на содержание ребенка за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению наказывается выполнением общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

– В частности, неуплата алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, и ребенка, который болеет тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, врожденными пороками развития, редким орфанным заболеванием, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острым или хроническим заболеванием почек IV степени, или на содержание ребенка, который получил тяжелые травмы, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, привел к возникновению задолженности, за три месяца со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов, – говорится в сообщении.

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Повторное правонарушение в течение года влечет за собой выполнение общественно полезных работ сроком от 240 до 360 часов.

В случае уклонения от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей может накладываться штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если действия будут совершены повторно в течение года, то налагается штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

– Кроме того, в Законе установлено взыскание за невыполнение решения органа опеки и попечительства по определению способов участия в воспитании ребенка и общении с ним того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка. За такое нарушение полагается штраф от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. За такое же деяние, совершенное повторно в течение года, на лицо может быть наложен штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и применено временное ограничение того из родителей, с кем проживает ребенок, в праве выезда за пределы Украины и ограничение в праве управления транспортным средством до выполнения решения, – говорится в сообщении.

К слову, Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности недобросовестных родителей, которым предусмотрено повышение размера алиментов до прожиточного минимума.