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В Борисполе строят платформу для скоростной электрички в Киев

В аэропорту Борисполь рядом с левым крылом посадочной галереи терминала D начали строить посадочные платформы для скоростной электрички из Киева.

Об этом сообщает avianews.com.

Примерно в 200 метрах от входа в терминал предполагается возвести две платформы для приема поездов, которые соединят Киев и Борисполь.

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Кроме этого, строители возвели насыпь для укладки железнодорожного полотна от действующей железнодорожной ветки к месту пересечения с автомагистралью Киев – Борисполь – Харьков, а также ведут работы по обустройству грунта для укладки насыпи со стороны аэропорта.

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В Борисполе строят платформу для скоростной электрички в Киев / 3 фотографии

Напомним, в марте Укрзализныця объявила два тендера по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь.

Фото: avianews.com.

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