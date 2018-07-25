В Киеве ограничат вход на 4 станции метро

В Киеве ограничат на вход для пассажиров станции метро Дружбы народов, Печерская, Майдан Независимости и Крещатик в связи с проведением массовых мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.
В пресс-службе уточнили, что закрытие станций не планируется.
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Станции метро Дружбы народов, Печерская, Майдан Независимости и Крещатик могут ограничить на вход 25 июля 2018 года.
А также Майдан Независимости и Крещатик – 26 июля.
Напомним, в Киеве пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим ограничат движение всех видов транспортных средств.
Фото: КП Киевский метрополитен.
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