В Киеве ограничат вход на 4 станции метро

В Киеве ограничат на вход для пассажиров станции метро Дружбы народов, Печерская, Майдан Независимости и Крещатик в связи с проведением массовых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

В пресс-службе уточнили, что закрытие станций не планируется.

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Станции метро Дружбы народов, Печерская, Майдан Независимости и Крещатик могут ограничить на вход 25 июля 2018 года.

А также Майдан Независимости и Крещатик – 26 июля.

Напомним, в Киеве пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим ограничат движение всех видов транспортных средств.

Фото: КП Киевский метрополитен.