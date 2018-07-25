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Отпуск 2018: сколько стоит собрать чемодан

Летом многие берут отпуск и летят отдыхать за границу или едут на море. Но не всегда удается вспомнить обо всем, что желательно взять с собой.

Чтобы вы смогли взять с собой все необходимое и распределить свой отпускной бюджет Факты ICTV и сайт сравнения цен Price.ua подготовили спецпроект Сколько стоит собраться в отпуск.

Здесь вы сможете узнать обо всех вещах, которые можно взять с собой при поездке на море, за границу, или путешествии в горы.

Кроме самых необходимых вещей, вы сможете узнать и о ценах на них.

Также в спецпроекте можно узнать и о том, чем занять себя в отпуске, если его придется провести дома.

Читайте: От Затоки до Очакова: где отдохнуть летом в Украине и цены

К слову, Факты ICTV узнали, когда выгоднее брать отпуск, имеют ли право начальники отказывать в отдыхе или насильно “выгонять” в отпуск.

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