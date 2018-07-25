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Как РФ заманивает бюджетников в ряды боевиков “ДНР”

На временно оккупированных территориях Донецкой области усиливается социальная напряженность из-за низких зарплат бюджетников. Работоспособное население вынуждено вступать в ряды боевиков.

ДНР

Среди жителей  Тореза, Енакиево, Горловка и ряда других населенных пунктов на временно оккупированной территории Донецкой области усиливается социальная напряженность из-за низкой заработной платы работников бюджетной сферы.

Средняя заработная плата составляет 5-7 тыс. руб, сообщает группа Информационное сопротивление.

– В связи с этим местные жители неоднократно обращались к профсоюзным организациям и оккупационным властям с требованиями повышения заработной платы, но получали и получают ответ, что данная ситуация не может быть разрешена по причине нехватки средств “из-за состояния войны”, – говорится в сообщении.

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По информации, социальную помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости получают только инвалиды и матери-одиночки.

Из-за этой ситуации работоспособная часть населения вынуждена вступать в ряды 1-го АК “ДНР”, что активно поддерживается оккупационными властями.

Ранее оккупанты принудительно выселили жителей Донецка из домов для расквартирования высшего офицерского состава РФ.

Фото: УНИАН

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