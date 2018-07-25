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Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку

ЕСПЧ призвал украинского политзаключенного Олега Сенцова прекратить голодовку, чтобы спасти свою жизнь.

Олег Сенцов

Европейский суд по правам человека принял решение касательно обеспечительных мер в отношении украинского политзаключенного Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку, сообщает пресс-служба Суда.

– Суд принимает решение по обеспечительной мере медицинской помощи для Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку, – говорится в сообщении.

Суд призвал Россию предоставить Сенцову соответствующее лечение, а политзаключенного принять лечение ради спасения его жизни.

Пункт 39 положения Суда гласит, что ЕСПЧ имеет право указать любому государству-подписанту Европейской конвенции о правах человека на временные меры, которые должны выполнить безотлагательно.

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К слову, более 50 украинских известных деятелей искусства написали открытое письмо режиссеру Олегу Сенцову, который голодает в российской тюрьме, с просьбой прекратить голодовку.

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